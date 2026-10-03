Откачали 20 литров: Жалобы на «пивной живот» спасли россиянина от смерти

Житель Владивостока решил сбросить «пивной живот», а медики обнаружили у него критическое поражение почек. В ходе лечения из мужчины выкачали двадцать литров жидкости, которую он долгое время считал обычным жиром.

У жителя Владивостока откачали 20 литров воды вместо «пивного живота». Фото © Telegram / BAZA

Согласно информации издания, пятидесятилетний Вадим (имя изменено) за несколько месяцев резко прибавил в весе — сильнее всего увеличивалась брюшная область. Мужчина был убеждён, что банально набирает килограммы. Переломный момент наступил, когда начала появляться одышка: только после этого супруга смогла убедить его пойти на приём к доктору. Обследование выявило серьёзные нарушения в работе почек — креатинин оказался вдвое выше нормы, а белок выводился из организма вместе с мочой. Однако от предложенной госпитализации пациент отказался.

Спустя время тело Вадима раздулось до невероятных размеров, а в лёгких стала накапливаться жидкость — к этому моменту почки уже полностью отказали. Мужчину экстренно прооперировали и откачали скопившиеся литры воды.

По словам врачей, если бы промедление составило ещё хотя бы сутки, спасти его не удалось бы. Как сообщили «Базе» в Минздраве Приморья, на данный момент самочувствие мужчины улучшилось, однако вернуть почкам работоспособность уже невозможно — отныне он вынужден находиться на пожизненной терапии.

Ранее сообщалось, что врачи спасли 42-летнего москвича, перенёсшего обширный инфаркт, повторный тромбоз и несколько остановок сердца. Дома он успел вызвать скорую и оставить дверь открытой, а в сосудистом центре ему восстановили кровоток стентом. Через три дня из-за тромбоза стента состояние резко ухудшилось, и после реанимации пациента подключили к ЭКМО для временной поддержки сердца и лёгких.