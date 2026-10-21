Дембеле и Ольмо получили травмы в первом тайме матча ЛЧ

Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле получил травму в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны». 29-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» был вынужден покинуть поле уже на 20-й минуте встречи.

Во время одной из атак француз схватился за заднюю поверхность бедра и попросил замену. Главный тренер парижан Луис Энрике выпустил вместо него Феррана Торреса, который минувшим летом перешёл в ПСЖ как раз из «Барселоны».

Вскоре кадровые проблемы возникли и у каталонцев. На 27-й минуте из-за повреждения игру досрочно завершил полузащитник Дани Ольмо. Его место на поле занял Фермин Лопес.

Несмотря на раннюю потерю одного из лидеров, ПСЖ одержал победу со счётом 4:2. Парижане трижды выходили вперёд по ходу встречи, а окончательный результат установил Фабиан Руис на 86-й минуте.

Ранее Life.ru писал, что норвежский «Будё-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным уступил итальянскому «Наполи» со счётом 3:4 в третьем туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.