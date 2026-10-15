Демидову грозит лишение водительских прав в Канаде

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов рискует остаться без водительских прав из-за двух нарушений ПДД. Хоккеист набрал шесть штрафных баллов при допустимом лимите в четыре, а теперь пытается оспорить одно из взысканий в суде Монреаля, сообщает Le Journal de Montréal.

Летом нападающего остановили на автомагистрали Бонавентюр. По версии полиции, за рулём Audi RS Q8 он разогнался до 111 км/ч на участке с ограничением 70 км/ч. Штраф составил 328 долларов, но в суде представитель спортсмена попросил отменить обязанность его оплачивать.

В историю вмешался директор по безопасности игроков «Канадиенс» Митч Яневич. Он оплатил взыскание через интернет, полагая, что это обычная административная процедура. Как следует из его показаний, ранее он уже занимался штрафом Демидова и решил, что повторная оплата не повлияет на статус водительского удостоверения.

Первое нарушение зафиксировали в феврале, во время олимпийской паузы. Тогда Демидов ехал по трассе № 40 в районе Труа-Ривьера со скоростью 145 км/ч. За этот эпизод ему начислили три балла. Ещё три появились после летней остановки. Проблема в том, что Демидов пользуется временным водительским удостоверением с испытательным сроком. Для него установлен предел в четыре штрафных балла. Квебекское общество автомобильного страхования уже уведомило хоккеиста о приостановке прав до января 2027 года.

Сам форвард не согласился с версией полиции. В письменных показаниях под присягой он утверждал, что не ехал с указанной в протоколе скоростью и после разговора с сотрудником полиции не ожидал, что может лишиться прав. Судья Элиан Б. Перро разрешила Демидову отозвать признание вины. Теперь он, вероятно, сможет водить машину до решения муниципального суда Монреаля.

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