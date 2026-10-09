«Жить просто негде»: чемпион мира по хоккею продаёт свои медали

Чемпион мира по хоккею 1990 года Михаил Татаринов выставил на продажу коллекцию спортивных наград за 25 миллионов рублей, чтобы приобрести квартиру. 60-летний бывший защитник сборной СССР признался, что столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями и сейчас вынужден жить у друзей. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Mash на спорте».

«Продажей занимается моя бывшая супруга. Все, чтобы купить мне квартиру. Жить мне просто негде. Сейчас я живу у друзей. Финансовые трудности, вот так получилось. Все нормально, держусь!» — рассказал экс-хоккеист.

По данным спортивных СМИ, в коллекцию, с которой Татаринов решил расстаться, входят золотая медаль чемпионата мира 1990 года, серебряная награда чемпионата Европы того же года и золото Игр доброй воли. Полученные от продажи деньги спортсмен рассчитывает потратить на собственное жильё.

В своё время Татаринов считался одним из сильнейших советских защитников. На победном чемпионате мира 1990 года он набрал 11 очков — забросил три шайбы и сделал восемь результативных передач. По итогам турнира хоккеиста признали лучшим защитником.

В СССР спортсмен выступал за киевский «Сокол» и московское «Динамо», с которым в 1990 году стал чемпионом страны. Позднее он продолжил карьеру в НХЛ, защищая цвета «Вашингтон Кэпиталз», «Квебек Нордикс» и «Бостон Брюинз».

Всего в сильнейшей хоккейной лиге мира Татаринов провёл 161 матч, забросил 21 шайбу и отдал 48 результативных передач. Однако после завершения спортивной карьеры его жизнь складывалась непросто. Теперь прославленный хоккеист надеется решить жилищный вопрос за счёт продажи наград, завоёванных более трёх десятилетий назад.

Ранее Life.ru рассказывал, что серебряный призёр Олимпиады-1980 Александр Федоровский выставил на продажу свою медаль за 1,3 миллиона рублей. Пловец завоевал награду на домашних Играх в Москве в составе советской сборной.