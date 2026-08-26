Призёр Олимпиады-1980 Федоровский продаёт медаль за 1,3 млн рублей

Серебряный призёр Олимпиады 1980 года в плавании Александр Федоровский выставил свою олимпийскую медаль на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на спорте».

За награду продавец хочет получить 1,3 млн рублей. Вместе с медалью покупатель получит оригинальную разноцветную ленту и фирменную коробочку.

Федоровский завоевал серебро на Играх в Москве в составе сборной СССР. Спортсмен выступал в комбинированной эстафете 4×100 метров. Кроме того, он занял четвёртое место на дистанции 100 метров брассом.

Ранее появилась информация о продаже наград российского гимнаста Дениса Аблязина. Речь шла о двух серебряных и одной золотой медалях Универсиады 2013 года в Казани. За весь комплект продавец запросил 6 млн рублей. Позже Аблязин опроверг эти сведения и заявил, что авторы сообщения понесут ответственность.