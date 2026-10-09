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Опубликовано 9 октября, 16:11

На BMW, влетевшем в остановку в Москве, накопилось более 50 штрафов

Более 50 неоплаченных штрафов числится на BMW, который вылетел на тротуар и протаранил остановку на проспекте Мира в Москве. Большинство нарушений связано с превышением скорости, сообщает SHOT.

Видео © SHOT

При этом ещё 74 штрафа, ранее выписанных на эту иномарку, уже погашены. Таким образом, в истории автомобиля насчитывается более 120 взысканий. По предварительным данным канала, за рулём BMW находился 24-летний мужчина.

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Ранее Life.ru показывал момент аварии на проспекте Мира. Иномарка съехала с проезжей части, её развернуло, после чего машина протаранила остановку общественного транспорта. Рядом находились прохожие, однако, по предварительной информации, никто не пострадал.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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