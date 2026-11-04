Сенатор-демократ Марк Уорнер одержал победу на промежуточных выборах в Конгресс США в штате Вирджиния, обеспечив себе четвёртый срок в верхней палате парламента. Его соперником был республиканец Берт Мидзусава, генерал-майор армии США в отставке и ветеран войны в Афганистане. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Политик представляет Вирджинию в Сенате с 2009 года и занимает пост заместителя председателя сенатского комитета по разведке. До избрания в Конгресс он руководил штатом в качестве губернатора с 2002 по 2006 год.

Победа Уорнера позволила демократам сохранить место в Сенате от Вирджинии. Сенатор отличается резкой критикой в адрес России.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что будет накладывать вето на законопроекты демократов, если партия получит большинство в Конгрессе после промежуточных выборов. Он также заявил, что намерен продолжать выполнять свою политическую программу независимо от того, как распределятся места в законодательном органе.