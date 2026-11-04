Внучка Мартина Лютера Кинга впервые проголосовала на выборах в США
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Внучка известного американского борца за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга Йоланда Рене Кинг впервые приняла участие в выборах в США. Девушка проголосовала 3 ноября на промежуточных выборах в Конгресс и поделилась впечатлениями в социальных сетях.
«Сегодня, конечно, большой день. Мы сходили и проголосовали», — написала Кинг в соцсетях.
В мае 2026 года девушке исполнилось 18 лет, благодаря чему она получила право участвовать в голосовании. Свой первый опыт на избирательном участке внучка правозащитника назвала «крутым».
Йоланда пришла голосовать в Атланте вместе с родителями — Мартином Лютером Кингом III и Андреа Уотерс Кинг. По её словам, она много лет ждала возможности самостоятельно отдать свой голос, поскольку с детства сопровождала родителей на выборы.
Ранее в авторской колонке для Teen Vogue девушка отмечала, что воспринимает участие в голосовании как продолжение дела своих бабушки и дедушки, которые боролись за гражданские права и равный доступ американцев к выборам.
Йоланда Рене Кинг — единственная внучка Мартина Лютера Кинга и его супруги Коретты Скотт Кинг. Она занимается общественной деятельностью и выступает в защиту избирательных прав молодёжи.
Ранее Life.ru рассказывал, что голливудские звёзды Бри Ларсон и Крис Пратт приняли участие в промежуточных выборах в США и показали фотографии с наклейками «Я проголосовал». Исполнительница роли Капитана Марвел продемонстрировала наклейку перед камерой, а звезда «Стражей Галактики» прикрепил её к кепке и позировал с поднятым большим пальцем. К ним присоединилась участница реалити-шоу Love Island USA Серена Пейдж, также поделившаяся снимком после голосования.