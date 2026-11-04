В американском штате Мичиган эвакуировали избирательный участок после сообщения о возможной бомбе. Инцидент произошёл в школе Gibraltar Carson.

«Звонок с информацией о бомбе поступил на избирательный участок в школе Gibraltar Carson. <...> В здании была проведена эвакуация», — сообщили в полиции города Браунстаун.

Сейчас правоохранители проверяют здание и прилегающую территорию. В комментариях к сообщению полиции пользователи соцсетей также пишут, что над школой замечены вертолёты.