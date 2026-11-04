В США эвакуировали избирательный участок из-за угрозы взрыва
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В американском штате Мичиган эвакуировали избирательный участок после сообщения о возможной бомбе. Инцидент произошёл в школе Gibraltar Carson.
«Звонок с информацией о бомбе поступил на избирательный участок в школе Gibraltar Carson. <...> В здании была проведена эвакуация», — сообщили в полиции города Браунстаун.
Сейчас правоохранители проверяют здание и прилегающую территорию. В комментариях к сообщению полиции пользователи соцсетей также пишут, что над школой замечены вертолёты.
Ранее Life.ru писал, что крупнейшие американские разработчики искусственного интеллекта сформировали специальные группы для борьбы с дезинформацией во время промежуточных выборов в Конгресс США. Команды OpenAI и Anthropic круглосуточно следят за возможными случаями использования нейросетей для распространения ложной информации.