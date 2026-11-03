Голливудские знаменитости присоединились к кампании по привлечению внимания к промежуточным выборам в США, которые проходят 3 ноября. Актёры Бри Ларсон и Крис Пратт оказались среди звёзд, продемонстрировавших наклейки «Я проголосовал». Об этом сообщает TMZ.

Звезда «Капитана Марвел» Бри Ларсон показала наклейку, которую американские избиратели получают после голосования. Крис Пратт, известный по «Стражам Галактики» и «Миру Юрского периода», выбрал другой способ: прикрепил наклейку к кепке и позировал перед камерой с поднятым большим пальцем.

К ним присоединилась участница американского реалити-шоу Love Island USA Серена Пейдж. Девушка сфотографировалась на солнце, также продемонстрировав символ участия в выборах.

Как отмечает TMZ, публикация подобных снимков стала для американских знаменитостей своеобразной традицией. Актёры, музыканты и звёзды реалити-шоу используют фотографии с избирательных участков, чтобы привлечь внимание подписчиков к голосованию.

В США 3 ноября проходят промежуточные выборы в Конгресс. Американцам предстоит избрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов, включая победителей двух специальных выборов. От итогов голосования зависит распределение сил в обеих палатах законодательного органа на оставшуюся часть президентского срока Дональда Трампа.