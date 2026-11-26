В США мощный шторм оставил без электричества более полумиллиона потребителей в День благодарения. Масштаб отключений показывают данные сервиса PowerOutage.us.

В одном из обновлений счётчика число обесточенных домов и организаций достигло 576 437. Особенно сильно непогода ударила по Вирджинии и Миссури. Перебои с электричеством также затронули Мэриленд, Северную Каролину и другие штаты.

Америку накрыла непогода. Фото © Х / jamesreichert

На востоке страны бушуют сильные ветры и ливни, а на Среднем Западе идут снегопады. В районе Сент-Луиса тяжёлый мокрый снег валит деревья, создавая угрозу линиям электропередачи. Энергетические компании заранее подготовили аварийные бригады и предупредили жителей о возможных отключениях.

Ранее Life.ru сообщал о переносе юбилейного парада Macy’s в Нью-Йорке из-за надвигающегося шторма. Праздничное шествие, которое должно было пройти 26 ноября в сотый раз, впервые в истории перенесли на другую дату. Организаторы решили провести его 28 ноября из-за опасного ветра, представляющего угрозу для гигантских надувных фигур.