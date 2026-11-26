В Нью-Йорке впервые перенесли парад Macy’s в честь Дня благодарения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Нью-Йорке впервые за более чем вековую историю перенесли традиционный парад Macy’s в честь Дня благодарения. О решении организаторов сообщили в NBCUniversal.
Причиной изменения даты стал надвигающийся шторм. Метеорологи предупредили о сильных порывах ветра и дождях в районе Нью-Йорка. Вместо четверга праздничное шествие состоится в субботу, 28 ноября.
В этом году парад пройдёт в сотый раз. В честь юбилея организаторы планировали задействовать 100 гигантских надувных фигур, однако их запуск в условиях сильного ветра представляет опасность для зрителей и участников мероприятия.
Телеканал NBC, традиционно транслирующий праздничное шествие, вместо прямого эфира покажет в четверг запись прошлогоднего парада.
Как ранее рассказывал Life.ru, День благодарения в США в этом году отмечают 26 ноября. Первый парад Macy’s состоялся в 1924 году. Со временем праздничное шествие стало одной из наиболее узнаваемых американских традиций.
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