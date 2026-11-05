Празднование Дня народного единства в Москве и Подмосковье прошло без происшествий и нарушений общественного порядка. Об этом 5 ноября сообщили в столичном и областном управлениях Росгвардии, подводя итоги праздничных мероприятий.

За безопасность москвичей и гостей столицы отвечали сотрудники Росгвардии, военнослужащие соединения по охране общественного порядка Центрального округа и полицейские. Они совместно патрулировали места проведения праздничных мероприятий и следили за соблюдением правопорядка.

Особое внимание уделялось не только самим праздничным площадкам, но и прилегающим улицам и территориям. Правоохранители дежурили в местах массового скопления людей, чтобы оперативно реагировать на возможные нарушения.

«В результате слаженных действий правоохранительных органов и реализованных мер праздничные мероприятия в День народного единства прошли без происшествий. Нарушений общественного порядка не допущено», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Аналогичные итоги подвели и в Московской области. В региональном управлении ведомства подтвердили, что во время празднования 4 ноября нарушений общественного порядка также зафиксировано не было.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади в День народного единства. Встреча состоялась 4 ноября после традиционной церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.