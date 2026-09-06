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Регион
Опубликовано 6 сентября, 14:47

«Денег больше нет»: Во Франции потребовали гарантий за помощь Украине

Французский политик Барделла выступил против спонсирования Киева без гарантий

Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Обложка © ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Продолжать финансировать Украину за счёт средств, которых у европейских стран уже нет, безответственно. Такое мнение высказал лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла.

«Я считаю безответственным продолжать выделять и направлять средства, которых у нас больше нет, не увязывая это с получением гарантий», — заявил политик в интервью испанской газете El Mundo.

В качестве примера более прагматичного подхода Барделла привёл Соединённые Штаты. По его словам, Вашингтон сумел увязать поддержку Киева с экономическими интересами, заключив соглашение по украинским природным ресурсам. Барделла также считает, что перед переговорами по украинскому конфликту европейские страны должны сначала согласовать собственную позицию и только после этого выступать единым фронтом.

Фицо: Киев получил от ЕС кредит на 90 млрд евро, но уже кричит, что денег нет
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Ранее Life.ru рассказывал, что страны ЕС без энтузиазма встретили просьбу Владимира Зеленского ускорить выплаты Киеву из кредитного пакета на €90 млрд. В Евросоюзе опасаются, что ускорение выплат сейчас может создать нехватку средств уже в 2027 году.

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Александра Мышляева
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