«Денег больше нет»: Во Франции потребовали гарантий за помощь Украине

Продолжать финансировать Украину за счёт средств, которых у европейских стран уже нет, безответственно. Такое мнение высказал лидер французского «Национального объединения» Жордан Барделла.

«Я считаю безответственным продолжать выделять и направлять средства, которых у нас больше нет, не увязывая это с получением гарантий», — заявил политик в интервью испанской газете El Mundo.

В качестве примера более прагматичного подхода Барделла привёл Соединённые Штаты. По его словам, Вашингтон сумел увязать поддержку Киева с экономическими интересами, заключив соглашение по украинским природным ресурсам. Барделла также считает, что перед переговорами по украинскому конфликту европейские страны должны сначала согласовать собственную позицию и только после этого выступать единым фронтом.

Ранее Life.ru рассказывал, что страны ЕС без энтузиазма встретили просьбу Владимира Зеленского ускорить выплаты Киеву из кредитного пакета на €90 млрд. В Евросоюзе опасаются, что ускорение выплат сейчас может создать нехватку средств уже в 2027 году.