Германия переживает глубокий кризис, а государство больше не может позволить себе финансировать все привычные для граждан расходы за счёт налогов. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на обсуждении проекта федерального бюджета на 2027 год в бундестаге.

Глава правительства согласился с оценкой бывшего министра финансов Германии Пеера Штайнбрюка, который охарактеризовал положение страны как глубокий кризис адаптации. Среди основных вызовов Мерц выделил геополитические, технологические и демографические изменения.

«Всем нам, присутствующим здесь, придётся отказаться от некоторых представлений, ведь мы больше не сможем финансировать за счёт налоговых поступлений всё то, к чему мы слишком сильно и слишком давно привыкли», — сказал канцлер.

Мерц признал, что даже внутри правящей коалиции возникают споры о распределении бюджетных средств. Он также предупредил, что без изменения финансовой политики через несколько лет все доходы федерального бюджета могут уходить на социальное обеспечение, обслуживание долгов и оборону.

Согласно проекту бюджета, в 2027 году государственные расходы Германии достигнут €560,92 млрд — на €36,38 млрд больше, чем в текущем году. При этом объём чистых заимствований составит почти €123 млрд. Окончательное голосование по финансовому документу намечено на 27 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Германии предрекли серьёзный бюджетный кризис уже в 2028 году. Глава Федеральной счётной палаты ФРГ Ансгар Хевелинг предупредил, что страна финансирует примерно треть государственных расходов за счёт заимствований и в перспективе такая нагрузка станет непосильной.