Немецкая промышленность столкнулась с новой волной экономических трудностей: рост расходов на энергию совпал с сокращением заказов и производства. Особенно непростая ситуация сложилась в химико-фармацевтическом секторе, который весной демонстрировал признаки оживления, однако уже к осени положительная динамика сошла на нет, следует из квартального отчёта Ассоциации химической промышленности Германии (VCI) от 12 ноября.

По итогам третьего квартала 2026 года оборот отрасли сократился на 2,7% относительно предыдущих трёх месяцев и составил 53 миллиарда евро. При этом в годовом выражении выручка увеличилась на 5,8%. Однако этот рост оказался исключительно номинальным: компании повышали цены, тогда как реальные объёмы продаж продолжали снижаться.

Производство химической и фармацевтической продукции за квартал упало на 4% с учётом сезонных факторов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 3,5%.

Одной из главных проблем для предприятий стало подорожание энергоресурсов. В третьем квартале газ прибавил в цене почти 40% по сравнению со вторым кварталом, а электроэнергия подорожала более чем на 30%. Цены производителей в химико-фармацевтическом секторе за тот же период увеличились на 1,1%, а в годовом выражении — на 7,1%.

Дополнительные сложности создали логистические перебои из-за экстремально низкого уровня воды в реках. На спрос также повлияли сокращение производства в автомобильной промышленности и слабая экономическая конъюнктура в Германии и других европейских странах. Фармацевтический сегмент столкнулся с дополнительной неопределённостью на американском рынке.

«Весеннее оживление прошло. Производство, заказы и выручка немецкой химической отрасли падают. Теперь ещё и взлетают цены на газ и электроэнергию. Политикам необходимо срочно заняться вопросом энергозатрат», — заявил генеральный директор VCI Вольфганг Гроссе Энтруп.

Он также раскритиковал планы Еврокомиссии по реформированию европейской системы торговли квотами на выбросы. По мнению главы объединения, власти требуют от предприятий вкладываться в экологическую модернизацию раньше, чем появляется необходимая инфраструктура для доступной зелёной энергетики и водорода. Такой подход, считает он, создаёт дополнительные риски для промышленности и ускоряет деиндустриализацию.

Несмотря на ухудшение производственных показателей, VCI повысила прогноз роста годовой выручки отрасли с 2,5 до 3,5%. Однако рассчитывать на полноценное восстановление пока не приходится: ассоциация ожидает сокращения производства по итогам 2026 года на 1,5%.

Ранее Life.ru писал, что Германия ежемесячно теряет около 15 тысяч рабочих мест в промышленности. О масштабах сокращений заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его словам, ситуация требует срочных мер для поддержки предприятий и сохранения промышленного потенциала страны.