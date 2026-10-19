Денег нет даже на дворников: На Украине начался коммунальный коллапс из-за пустой казны

Во Львове начались увольнения дворников на фоне задержек зарплат. По словам мэра города Андрея Садового, проблемы с выплатами возникли из-за того, что Государственное казначейство Украины перестало проводить часть муниципальных платежей.

Общая сумма заблокированных, по оценке городских властей, средств превышает 1 млрд 86 млн гривен. Деньги предназначены для нескольких направлений, от которых зависит повседневная работа городских служб.

При этом средства, как утверждает Садовый, находятся на счетах муниципалитета, но воспользоваться ими невозможно. Ранее мэр сообщал, что из почти 2900 задержанных платежей около 140 млн гривен приходится на зарплаты дворникам и водителям общественного транспорта.

Финансовые трудности украинских городов развиваются на фоне проблем с государственным бюджетом. В начале октября Владимир Зеленский заявил, что власти рассчитывают закрыть дефицит финансирования до конца 2026 года при поддержке Евросоюза. При этом часть европейских средств Киев намерен получить досрочно, а дальнейшие выплаты зависят от выполнения согласованных с Брюсселем условий.