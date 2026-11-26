В этом году россияне могут избежать резкого скачка цен на продукты перед Новым годом. Одной из причин станет отказ части работодателей от выплаты годовых премий, предположил в беседе с корреспондентом Life.ru депутат Госдумы Сергей Казанков.

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«Есть такое предположение, что в этом году такого скачка цен не будет. Отчего? От того, что примерно треть компаний в этом году не будут платить 13-ю зарплату, потому что элементарно нет денег», — заявил парламентарий.

По его мнению, отсутствие дополнительных выплат отразится на покупательной способности россиян. Многие граждане не смогут позволить себе привычные предновогодние расходы, что ограничит рост потребительского спроса.

Казанков считает, что для улучшения экономической ситуации необходимо повышать доходы населения. По его оценке, российские предприятия задействуют лишь 76% производственных мощностей, поскольку дальнейшее увеличение выпуска продукции при недостаточном спросе затруднит её реализацию.

Особое внимание депутат предложил уделить доходам пенсионеров, учителей, врачей и других работников бюджетной сферы. Дополнительные средства, по его словам, эти категории граждан будут направлять прежде всего на приобретение товаров и оплату услуг.

«Самое правильное вливание — это вливание в людей. Чтобы они пошли в магазины, пошли в кафешки и сделали свой выбор», — подчеркнул Казанков.

Ранее Life.ru писал, кому из россиян гарантирована 13-я зарплата. Работодатель обязан перечислить годовую премию, если такая выплата предусмотрена трудовым договором или внутренними документами организации и сотрудник выполнил необходимые условия.