Деньги есть, а зарплат нет: Мэр Львова пожаловался на миллиард гривен, застрявший в Казначействе

Во Львове государственное Казначейство не проводит платежи на 140 миллионов гривен, предназначенные для зарплат водителей общественного транспорта и дворников. Об этом заявил мэр города Андрей Садовой, обвинив украинские власти в создании финансовых проблем для муниципальных предприятий.

По словам градоначальника, всего во Львове остаются непроведёнными почти 2900 платежей на сумму свыше миллиарда гривен. При этом необходимые средства находятся на городских счетах, однако воспользоваться ими муниципалитет не может.

«Деньги у города есть. Они лежат на счетах, но Казначейство не проводит платежи. При этом никакого официального решения правительства об их блокировке нет», — подчеркнул Садовой.

Чтобы сотрудники коммунальных предприятий не остались без заработка, организации вынуждены оформлять кредиты. Мэр отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в других украинских городах, причём проблемы с проведением платежей продолжаются уже около месяца.

Садовой предупредил, что дальнейшие задержки могут обернуться штрафами и пенями за несвоевременную оплату газа, электроэнергии и налогов. Кроме того, руководители предприятий рискуют столкнуться с уголовной ответственностью из-за невыплаты зарплат.

Глава Львова обратился к депутатам Верховной рады с призывом вмешаться в ситуацию и обеспечить городам доступ к собственным средствам. По его словам, муниципалитеты не просят дополнительных денег из бюджета, а лишь хотят распоряжаться уже имеющимися ресурсами.

Ранее Life.ru сообщал, что мэр Львова Андрей Садовой предупредил жителей о задержке начала отопительного сезона из-за нехватки газа. В октябре 2025 года градоначальник заявил, что коммунальные предприятия не смогут обеспечить подачу тепла в ближайшие несколько недель. Причиной он назвал дефицит топлива, необходимого для работы городской системы отопления.