Деньги французам, а не Киеву: Профессор МГИМО разобрала обещания Ле Пен

Отказ от финансирования Украины не позволит Франции решить накопившиеся экономические проблемы, поскольку причины бюджетного дефицита гораздо глубже. Такое мнение в беседе с НСН высказала профессор МГИМО Евгения Обичкина, комментируя недавние заявления главы партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По словам эксперта, французский политик обращается прежде всего к гражданам, недовольным падением покупательной способности, высокими налогами и нехваткой средств на социальные нужды. На фоне этих трудностей продолжение финансовой поддержки государства, не входящего в Евросоюз, вызывает у части населения непонимание.

Обичкина связывает нынешнее положение французской экономики в том числе с затянувшимися последствиями мирового кризиса 2008 года. Дополнительное давление оказывают проблемы в энергетике. Разочарование в действующих властях, считает профессор, создаёт условия для роста протестных настроений, на которые ориентируется «Национальное объединение».

При этом обещания Ле Пен сократить зарубежные расходы собеседница издания назвала популизмом. Сэкономленные на помощи Киеву средства необязательно направят на повышение зарплат или развитие социальной сферы. Кроме того, одной такой меры недостаточно, чтобы справиться с огромным государственным долгом и бюджетным дефицитом.

Говоря о президентских выборах 2027 года, Обичкина обратила внимание на устойчивую поддержку «Национального объединения» и значительную роль неопределившихся избирателей. Их решение, по её словам, способно повлиять на итог голосования. Отдельное значение будет иметь способность центристских политических сил договориться о едином кандидате.

Сама Ле Пен ранее заявила, что Париж больше не располагает средствами для дальнейшего финансирования Украины. Свою позицию она объяснила чрезвычайно тяжёлым состоянием французских государственных финансов.

Ранее Life.ru сообщал, что Марин Ле Пен призвала прекратить финансовую помощь Украине из-за тяжёлого состояния французского бюджета. При этом политик допускала продолжение подготовки украинских военнослужащих и поставок оборудования.