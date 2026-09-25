В Совфеде назвали Ле Пен здравомыслящим политиком после её слов о войне с РФ

В следующем году во Франции пройдут президентские выборы. Эммануэль Макрон покинет свой пост — Конституция не позволяет ему баллотироваться более двух раз подряд. На этом фоне заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил перспективы лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен.

Сенатор считает, что у Ле Пен хорошие шансы если не стать президентом, то сильно усилить свои позиции во внутриполитической борьбе. Об этом он сказал «Ленте.ру».

«Она не пророссийски настроена, она профранцузски настроена, но тем не менее здравомыслящий политик. Прекрасно понимает, что прямой конфликт с ядерной державой закончится для Франции печально», — приводит издание его слова.

Джабаров также заявил, что Макрон, который не может больше баллотироваться, «идёт вразнос». По мнению сенатора, действующий президент ведёт себя неконструктивно.

Сам Джабаров надеется, что отношения России и Франции рано или поздно вернутся в нормальное русло. Для этого, по его словам, нужно внимательно следить за развитием политической ситуации в стране.

А ранее Марин Ле Пен заявила, что политики не должны легкомысленно рассуждать о возможной войне с РФ, поскольку последствия такой конфронтации могут оказаться непредсказуемыми. По словам политика, любые действия, которые могут привести к эскалации, требуют максимально взвешенного подхода.