Ветераны боевых действий с инвалидностью после увольнения со службы могут заменить денежную компенсацию бесплатными лекарствами и другими социальными услугами, не дожидаясь начала следующего года. Новый порядок действует с 29 августа 2026 года. О том, как воспользоваться этой возможностью, Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Изменения позволяют ветеранам начать получать необходимую помощь уже с первого числа месяца, следующего за подачей заявления. Раньше для перехода на натуральные льготы, как правило, требовалось обратиться до 1 октября и ждать января следующего года.

В набор социальных услуг входят бесплатные лекарства и медицинские изделия по рецептам, санаторно-курортные путёвки при наличии медицинских показаний, а также бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Ветеран вправе выбрать как весь набор, так и отдельные услуги. При этом соответствующая часть ежемесячной денежной выплаты будет направляться на их предоставление.

Для перехода необходимо подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги». Датой обращения считается день подачи документа либо его отправки в электронном виде.

Если инвалидность была установлена до увольнения, воспользоваться ускоренным порядком можно в течение трёх месяцев после завершения службы. Если статус инвалида присвоили позднее, но не более чем через 12 месяцев после увольнения, заявление разрешается подать в течение трёх месяцев со дня установления инвалидности. Аналогичные правила распространяются на ветеранов, исключённых из предусмотренных законом добровольческих формирований. В этом случае сроки отсчитываются со дня исключения либо со дня установления инвалидности, если она была получена в течение последующих 12 месяцев.

«Выбор начинает действовать с первого дня следующего месяца», — пояснил Говырин.

Например, при обращении в сентябре пользоваться выбранными льготами можно уже с 1 октября. Ускоренный порядок предоставляется однократно, а сделанный выбор сохраняется до его последующего изменения по общим правилам. Новый механизм закреплён постановлением Правительства России от 20 августа 2026 года № 1032.