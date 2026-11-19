Если право на детские выплаты уже наступило, заявку в Соцфонд лучше подать в первой половине декабря, иначе можно потерять выплату за целый месяц. Об этом эксклюзивно Life.ru рассказал личный финансовый консультант Александр Патешман.

Life.ru уже опубликовал подробный календарь детских пособий на декабрь 2026 года. Основные федеральные выплаты за ноябрь запланированы на 3, 4 и 8 декабря. При этом точные даты возможного досрочного перечисления пособий за декабрь Соцфонд пока не утвердил.

По поводу получения денег из Соцфонда: если у вас возникло право на получение выплат, нужно идти оформлять заявку как можно раньше. Александр Патешман Личный финансовый консультант

Он пояснил, что важно понимать две вещи: размер пособия не меняется, поскольку положена фиксированная выплата, которую будут получать в зависимости от расчёта, а сама выплата начинается с момента одобрения заявки. Если право уже наступило, но документы по какой-то причине оформят позже, можно просто потерять один-два месяца, поэтому при наличии права на единую выплату оформлять её нужно незамедлительно.

«Если вы оформите заявку до середины декабря, то, возможно, выплата за ноябрь вам также поступит, если специалисты успеют вовремя её отработать. Если же вы придёте во второй половине декабря, будет очень большая загруженность, и выплата за ноябрь вам не зайдёт — рассчитают только с декабря», — пояснил эксперт.

По его словам, по сути выплату за один месяц можно просто потерять. Он также обратил внимание, что рассмотрение заявки занимает до пяти рабочих дней и могут попросить донести отсутствующие документы, поэтому откладывать всё в долгий ящик нельзя. Эксперт добавил, что такие операции для молодых мам разовые, а разобраться во всех нюансах и изменениях законодательства порой сложно, поэтому не стоит оставлять это на последний момент.

«Кому не стоит спешить? Если право у вас возникнет позже, например, после январских праздников, то здесь можно немного разгрузить Соцфонд. Даже если вам рассмотрят заявку сейчас, момент выплаты всё равно придется на январь, так что в этом случае можете подождать», — отметил Патешман.

Эксперт также рассказал о порядке выплат. По его словам, если они назначены на начало января (третье, пятое или седьмое число), то по правилам деньги перечисляются в последние рабочие дни предыдущего месяца, то есть средства можно получить до конца декабря. Патешман подчеркивает, что это стоит учитывать при планировании бюджета, чтобы, например, успеть закупиться подарками.

В сухом остатке Патешман подчеркнул, что если право наступило, идти оформлять документы нужно в первой половине месяца — таким образом удастся получить деньги ещё и за предыдущий месяц, если право на них уже возникло. Он призвал не откладывать на потом, потому что правила меняются и могут потребоваться дополнительные справки. Если, к примеру, понадобится выписка с работы, которую готовят три-четыре дня, можно не успеть до середины декабря, и в итоге скажут, что выплата будет только за декабрь, а за ноябрь уже опоздали. Лучше обратиться сразу, чтобы оперативно выдали список всех недостающих документов.

В Москве и Подмосковье более 42 тысяч семей оформили ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет. По данным регионального отделения Соцфонда, благодаря цифровизации заявления теперь рассматривают в среднем за два рабочих дня. Первый перевод поступает в течение пяти рабочих дней после одобрения, а последующие выплаты перечисляют 5-го числа каждого месяца.