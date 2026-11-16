В Москве и Подмосковье 42 293 семьи оформили в 2026 году ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей младше трёх лет. Благодаря цифровизации заявления теперь рассматривают в среднем за два рабочих дня. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Претендовать на поддержку могут семьи, если доход на каждого их члена не превышает двух региональных прожиточных минимумов: в столице — 50 684 рубля, в области — 40 572 рубля.

При проверке учитываются поступления за 12 месяцев с отступом на месяц от даты обращения. Так, для заявления в ноябре 2026-го возьмут период с октября 2025-го по сентябрь 2026-го. В расчёт входят зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и доходы от бизнеса, но не налоговые вычеты и помощь по соцконтракту. Имущество семьи не оценивается.

Обратиться за деньгами можно до третьего дня рождения ребёнка. Если малышей этого возраста несколько, средства назначают каждому. Заявления принимают «Госуслуги», МФЦ и клиентские офисы Соцфонда.

Первый перевод поступает в течение пяти рабочих дней после одобрения, остальные — 5-го числа каждого месяца. Поддержку устанавливают на год, затем документы потребуется подать повторно.

Руководитель отделения Алексей Путин пояснил, что нормативный срок принятия решений по распоряжению маткапиталом сократился с десяти до четырёх рабочих дней. На практике заявки на ежемесячную помощь рассматривают «в среднем всего за 2 рабочих дня».

Остаток маткапитала не больше 10 тысяч рублей разрешено получить разово. Проверить баланс сертификата можно на «Госуслугах».