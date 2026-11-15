Размер материнского капитала на второго ребёнка с 1 февраля 2027 года впервые за всю историю программы превысит миллион рублей и составит 1 028 743,71 рубля. Выплата на первенца увеличится до 778 488,59 рубля. Такие суммы в беседе с ТАСС назвала председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

По словам депутата, в феврале следующего года планируется проиндексировать более 40 видов социальных выплат на 6,8%. В их числе и материнский капитал. Прибавка на первого ребёнка составит около 49,5 тысячи рублей, а максимальная сумма сертификата на второго вырастет примерно на 65,5 тысячи.

При этом миллион рублей положен семьям, которые ранее не получали маткапитал на первенца. Если сертификат на первого ребёнка уже оформлен, доплата при рождении второго составит около 250,3 тысячи рублей.

Кавшар уточнила, что в 2027 году получателями материнского капитала станут порядка 1,9 миллиона семей.

«Как и прежде, это одна из наиболее востребованных и неизменно актуальных мер социальной поддержки для наших семей», — подчеркнула парламентарий.

Средства на индексацию социальных выплат предусмотрены в проектах федерального бюджета и бюджета Социального фонда на 2027 год и плановый период. В ближайшее время Госдума намерена рассмотреть бюджетный пакет во втором чтении. Окончательные суммы маткапитала будут зависеть от фактической инфляции за 2026 год.

Материнский капитал можно направить на покупку или строительство жилья, погашение ипотеки, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей с инвалидностью, а также формирование пенсионных накоплений. Кроме того, семьи с невысокими доходами могут получать из этих средств ежемесячную выплату на ребёнка младше трёх лет.