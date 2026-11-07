Даже дорогую мебель и качественную отделку могут испортить неудачно подобранный пол, заметные батареи и плинтусы, которые выбиваются из общего оформления квартиры. Дизайнеры рассказали URA.RU, какие решения помогут сделать интерьер гармоничнее без лишних расходов.

Специалисты советуют отказаться от серых, чёрных и выбеленных досок в пользу натуральных древесных оттенков. Например, покрытия под дуб или орех, по их мнению, хорошо сочетаются с разной мебелью и не требуют сложного подбора остальных элементов комнаты.

Ещё одна деталь, способная повлиять на восприятие интерьера, — плинтусы. Вместо привычного белого варианта дизайнеры рекомендуют выбирать изделия в цвет стен. Если плинтусы уже установлены, их можно покрасить подходящей краской.

Особое внимание стоит уделить батареям отопления. Старые радиаторы, которые сильно выделяются на фоне отделки, предлагают заменить более современными либо закрыть декоративными деревянными решётками. При этом необходимо сохранить доступ к отопительному оборудованию для обслуживания и ремонта.

Важную роль играет освещение. Одной потолочной люстры, по мнению специалистов, часто недостаточно: дополнительные светильники, ночники и локальная подсветка позволяют создать более комфортную обстановку. Для потолков дизайнеры предлагают рассмотреть теневой профиль или гипсокартонные конструкции с подсветкой.

Завершить оформление помогут двери спокойных оттенков без сложной резьбы и броских узоров. Особенно удачным решением эксперты считают полотна в цвет стен или скрытого монтажа — они меньше привлекают внимание и помогают сохранить целостность пространства.

В итоге привлекательность квартиры зависит не столько от стоимости материалов, сколько от того, насколько согласованно выглядят пол, стены, двери и остальные детали отделки.