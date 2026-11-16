Деньги на ветер? Врач рассказала, когда коллаген не поможет
Врач Радина: Коллаген может не принести пользы при проблемах с ЖКТ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россияне стали значительно чаще покупать коллаген для поддержания молодости кожи, здоровья волос, ногтей и суставов. За девять месяцев 2026 года продажи добавки выросли на 68,6%, достигнув 3,49 млн упаковок. Врач-терапевт и косметолог Кристина Радина объяснила Life.ru, чем вызван такой интерес и почему при заболеваниях желудочно-кишечного тракта эффект от приёма может оказаться ниже ожидаемого.
То, что выросли продажи коллагена, немудрено, потому что это главный структурный белок соединительной ткани
По словам Радиной, популярность добавки связана с распространением антивозрастной и профилактической медицины. Россияне всё чаще задумываются не только о лечении заболеваний, но и о сохранении здоровья. Дополнительный интерес подогревают эксперты по нутрициологии, активно рассказывающие о коллагене в социальных сетях.
Врач считает, что при недостатке белка в рационе коллаген может выступать дополнительным источником аминокислот. Однако вокруг его эффективности сохраняются споры. Хотя исследования подтверждают усвоение отдельных аминокислот и коротких пептидов после приёма гидролизованного коллагена, это не означает, что добавка гарантированно улучшит состояние кожи или суставов.
Особую осторожность Радина рекомендует людям с нарушениями пищеварения. По её мнению, при атрофическом гастрите, колите, инфекции Helicobacter pylori и других заболеваниях ЖКТ усвоение питательных веществ может ухудшаться. При этом сами по себе перечисленные диагнозы не означают, что коллаген полностью перестанет усваиваться.
Специалист советует учитывать состояние желудочно-кишечного тракта и соблюдать инструкцию производителя, поскольку коллаген выпускается в разных формах, включая порошки и капсулы. Несмотря на относительную безопасность добавки, возможны индивидуальная непереносимость, аллергические реакции и пищеварительный дискомфорт. При хронических заболеваниях её приём лучше согласовать с врачом.
Ранее Life.ru рассказывал, что россияне всё чаще покупают витамины и БАДы в надежде укрепить здоровье. Однако нутрициолог Ольга Бурлакова предупредила, что бесконтрольный приём добавок, включая коллаген, магний и омега-3, может навредить организму. Специалист посоветовала не принимать сразу несколько комплексов без необходимости, а прежде всего следить за разнообразием питания и восполнять выявленные дефициты с учётом рекомендаций врача.
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