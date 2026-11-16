Россияне стали значительно чаще покупать коллаген для поддержания молодости кожи, здоровья волос, ногтей и суставов. За девять месяцев 2026 года продажи добавки выросли на 68,6%, достигнув 3,49 млн упаковок. Врач-терапевт и косметолог Кристина Радина объяснила Life.ru, чем вызван такой интерес и почему при заболеваниях желудочно-кишечного тракта эффект от приёма может оказаться ниже ожидаемого.

То, что выросли продажи коллагена, немудрено, потому что это главный структурный белок соединительной ткани Кристина Радина косметолог

По словам Радиной, популярность добавки связана с распространением антивозрастной и профилактической медицины. Россияне всё чаще задумываются не только о лечении заболеваний, но и о сохранении здоровья. Дополнительный интерес подогревают эксперты по нутрициологии, активно рассказывающие о коллагене в социальных сетях.

Врач считает, что при недостатке белка в рационе коллаген может выступать дополнительным источником аминокислот. Однако вокруг его эффективности сохраняются споры. Хотя исследования подтверждают усвоение отдельных аминокислот и коротких пептидов после приёма гидролизованного коллагена, это не означает, что добавка гарантированно улучшит состояние кожи или суставов.

Особую осторожность Радина рекомендует людям с нарушениями пищеварения. По её мнению, при атрофическом гастрите, колите, инфекции Helicobacter pylori и других заболеваниях ЖКТ усвоение питательных веществ может ухудшаться. При этом сами по себе перечисленные диагнозы не означают, что коллаген полностью перестанет усваиваться.

Специалист советует учитывать состояние желудочно-кишечного тракта и соблюдать инструкцию производителя, поскольку коллаген выпускается в разных формах, включая порошки и капсулы. Несмотря на относительную безопасность добавки, возможны индивидуальная непереносимость, аллергические реакции и пищеварительный дискомфорт. При хронических заболеваниях её приём лучше согласовать с врачом.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне всё чаще покупают витамины и БАДы в надежде укрепить здоровье. Однако нутрициолог Ольга Бурлакова предупредила, что бесконтрольный приём добавок, включая коллаген, магний и омега-3, может навредить организму. Специалист посоветовала не принимать сразу несколько комплексов без необходимости, а прежде всего следить за разнообразием питания и восполнять выявленные дефициты с учётом рекомендаций врача.