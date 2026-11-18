Госдума окончательно одобрила повышение страхового покрытия по долгосрочным вкладам до двух миллионов рублей. Новые правила должны заработать с 1 января 2027 года, сообщил Банк России.

Повышенный лимит распространяется на рублёвые вклады сроком свыше трёх лет, отвечающие установленным законом условиям. Сейчас максимальная сумма возмещения по ним составляет 1,4 миллиона рублей. Аналогичное увеличение предусмотрено для безотзывных сберегательных сертификатов, оформленных на срок от одного года до трёх лет.

При этом для безотзывных сберегательных сертификатов сроком свыше трёх лет уже действует отдельный лимит в 2,8 миллиона рублей. Его новый закон не отменяет.

Существенно вырастет и защита средств на эскроу-счетах. Страховое покрытие увеличится сразу втрое — с 10 до 30 миллионов рублей. Речь идёт о деньгах, которые граждане размещают при покупке недвижимости, участии в долевом строительстве или заключении договора на возведение частного дома.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что изменения должны повысить привлекательность долгосрочных сбережений. По его словам, это также позволит банкам привлекать средства на продолжительный срок и направлять их на кредитование экономики.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш подчеркнул важность новых гарантий для покупателей квартир и тех, кто строит собственное жильё. Он считает, что увеличение страхового покрытия поможет гражданам увереннее распоряжаться сбережениями и укрепит доверие к банковской системе.

Помимо этого, закон предусматривает разные предельные ставки взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов. Для долгосрочных рублёвых вкладов они составят не более 0,125%, для эскроу-счетов — 0,05%, для валютных вкладов — 0,375%, а для остальных рублёвых депозитов — 0,15%.

Ранее Life.ru сообщал, как россияне могут защитить деньги при строительстве частного дома с помощью эскроу-счёта. Депутат Сергей Гаврилов объяснил, что средства хранятся в банке до завершения строительства и оформления недвижимости. Подрядчик получает оплату только после выполнения предусмотренных законом условий.