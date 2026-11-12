Россияне могут снизить риск потери денег при строительстве частного дома с помощью эскроу-счёта, который позволяет не передавать средства подрядчику до завершения работ и регистрации недвижимости. Такой механизм предусмотрен федеральным законодательством и помогает защитить сбережения заказчика при расчётах со строительной компанией. Об этом Life.ru рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По словам депутата, заказчик заключает договор со строительной организацией и переводит согласованную сумму на специальный счёт в уполномоченном банке. Пока строится дом, исполнитель финансирует работы самостоятельно либо за счёт целевого кредита.

Заказчик частного дома может разместить предусмотренную договором оплату на счете эскроу. Деньги хранятся в уполномоченном банке до завершения строительства и оформления дома в собственность гражданина. Подрядчик получает оплату после выполнения этих условий. Такой порядок установлен Федеральным законом № 186-ФЗ. Сергей Гаврилов Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям

По словам депутата, воспользоваться таким способом расчётов могут граждане, которые нанимают строительную компанию или индивидуального предпринимателя для возведения жилья на собственном участке. Механизм также действует в отношении земли, предоставленной заказчику в аренду или безвозмездное пользование. При этом исполнитель обязан зарегистрироваться в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) и разместить там сведения о своей деятельности.

После заключения договора заказчик перечисляет согласованную сумму на специальный счёт. С этого момента его обязательство по оплате считается исполненным, а деньги остаются в банке до выполнения предусмотренных законом условий.

Когда дом готов, стороны подписывают передаточный акт, объект ставят на кадастровый учёт и оформляют право собственности заказчика. Получив сведения о государственной регистрации, банк переводит подрядчику положенную сумму не позднее пяти рабочих дней. Если для строительства использовался целевой кредит, средства могут направить на его погашение.

Особое внимание Гаврилов обратил на страхование денег. При наступлении страхового случая в банке заказчик может рассчитывать на возмещение всей суммы, находящейся на счёте, но не более 10 млн рублей. Если у гражданина несколько таких счетов в одной кредитной организации, установленный лимит распространяется на их совокупный остаток.

«При семейной ипотеке на строительство дома по договору подряда расчёты через эскроу обязательны», — напомнил депутат.

Перед заключением соглашения Гаврилов посоветовал проверить регистрацию подрядчика в ЕИСЖС, статус выбранного банка, стоимость строительства, сроки работ и порядок оформления недвижимости. Это позволит заранее определить условия, при которых исполнитель получит оплату.