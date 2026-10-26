Навяжут всё! Россиянам рассказали, как не переплатить при покупке квартиры в новостройке

При покупке квартиры в новостройке можно переплатить за уже включённую в договор отделку, оформление документов и навязанные услуги. Как обнаружить скрытые расходы до заключения сделки, Life.ru рассказал вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулёв.

Первое, что важно учесть — цена в рекламе — ещё не все расходы на квартиру. Попросите отдел продаж письменно рассчитать стоимость покупки с оформлением документов, отделкой и дополнительными услугами. Сверьте расчёт с договором долевого участия (ДДУ). Если сумма в договоре выше рекламной, выясните условия скидки и состав цены. Дмитрий Хрулёв Вице-президент Международной Ассоциации медиаторов «Сила Диалога»

Застройщик или посредник нередко предлагают платную помощь с этими процедурами, хотя часть действий покупатель способен выполнить самостоятельно. Хрулёв рекомендует заранее уточнить, за что именно взимают деньги. Кроме того, необходимо проверить, кто оплачивает нотариальные услуги и государственную регистрацию: если такие обязательства возложены на строительную компанию, повторно требовать соответствующие суммы с клиента нельзя.

«Могут быть и другие «надуманные опции» от которых нельзя отказаться. Если отделка уже предусмотрена ДДУ, повторно платить за неё не нужно. Если предлагают отдельный ремонт «под ключ», запросите смету и сравните цены, как правило такая цена оказывается выше рыночной и брать квартиру с отделкой, например, в варианте «white box» 25000-30000 рублей за кв.м. очень невыгодно и скорее всего, вы будете её переделывать под себя, затратив ещё в два раза больше денег», — продолжил специалист.

Внимательно изучать необходимо и стоимость других объектов недвижимости. Кладовая и парковочное место могут продаваться отдельно, однако балкон относится к самой квартире. Поэтому следует проверить, каким образом его площадь учитывается при расчёте цены. Если за эти квадратные метры требуют дополнительную оплату, это повод насторожиться.

«Предлагая новое жильё, отдел продаж нередко включает в договоры какое-то дополнительно обслуживание, предоплату услуг управляющей компании, о которой покупатель узнаёт после подписания, надуманные платежи за домофон, счётчики, интернет, охрану, включая авансы за всё это. Статья 16 Закона о защите прав потребителей запрещает ставить продажу квартиры в зависимость от приобретения дополнительных услуг», — подчеркнул Хрулёв.

Особое внимание специалист рекомендует уделить условиям ДДУ. В нём необходимо проверить порядок перерасчёта цены, если фактическая площадь помещения отличается от проектной. Также важно найти точный срок передачи объекта, поскольку формулировка о дополнительных шести месяцах на устранение недостатков сама по себе не продлевает установленную дату.

Даже если санкции прописаны только для дольщика, девелопер всё равно несёт предусмотренную законом ответственность за нарушения. Расторгнуть соглашение в одностороннем порядке строительная компания вправе лишь при наличии законных оснований.

«Если ради скидки предлагают ипотеку в банке-партнёре застройщика, сравните её полную стоимость с другими банками. Учтите ставку после льготного периода, цену добровольного страхования жизни и банковские комиссии. Эти расходы способны перекрыть скидку», — отметил специалист.

Не менее внимательно стоит относиться к рекламным акциям. Обещанная скидка до определённого процента может распространяться далеко не на все квартиры, а нулевой первоначальный взнос зависит от конкретных условий кредитования. Рассрочка без переплат иногда сопровождается повышенной стоимостью недвижимости. Даже предлагаемую в подарок кухню эксперт рекомендует сравнивать с ценой без бонуса, поскольку её стоимость может быть заранее заложена в итоговую сумму.

«Сравните предложения 3–5 застройщиков и условия минимум трёх банков. Сохраните рекламу и расчёт платежей, покажите ДДУ независимому юристу. Застройщика проверьте на Федресурсе, по судебным делам и посмотрите максимум отзывов в самых разных источниках, потому что многие отзывы сейчас, к сожалению, могут быть сгенерированы ИИ. Проверьте права на землю и обременения по ЕГРН. Окончательно покупку оформляйте, когда известны все платежи и данные о приобретаемом имуществе», — подытожил Хрулёв.

Ранее заместитель председателя Союза юристов Москвы Александр Толмачев высказал мнение, что покупателям жилья стоит внимательнее присмотреться к вторичному рынку. По его словам, это связано с рисками задержек строительства и возможными финансовыми проблемами у девелоперов. Поводом для комментария стали данные о переносах сроков сдачи новостроек.