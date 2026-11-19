Часть российских семей получит детские пособия за декабрь ещё до наступления Нового года. О переносе выплат рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с ТАСС.

Речь идёт о пособиях, которые по обычному графику должны были поступить на банковские счета 3, 5 и 8 января 2027 года. Из-за продолжительных новогодних праздников перечисление перенесут на конец декабря. При этом точная дата поступления денег пока не определена.

«Конкретный день предновогоднего перевода можно уточнить ближе к концу декабря», — пояснил парламентарий.

В первую очередь изменения затронут семьи, которым назначено единое пособие на детей до 17 лет, а также беременных женщин. Вместе с ними досрочно получат средства неработающие родители, ухаживающие за ребёнком до полутора лет, и получатели пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Все эти выплаты обычно перечисляют 3-го числа.

На 5 января по стандартному графику приходится ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет. Её также планируют перевести раньше. Аналогичный перенос предусмотрен для работающих родителей, которые получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. Обычно эти деньги поступают 8-го числа.

Говырин обратил внимание, что досрочный перевод касается именно декабрьских пособий. Следующее перечисление — уже за январь 2027 года — семьи получат в феврале по обычному графику. Поэтому рассчитывать на повторную выплату за декабрь в январе не следует.

Отдельный порядок предусмотрен для получателей, которым деньги доставляют через почтовые отделения. Им необходимо ориентироваться на региональное расписание доставки. Даты поступления региональных пособий также могут отличаться, поэтому их следует уточнять в ведомствах, назначивших соответствующие выплаты.