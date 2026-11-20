Grand Theft Auto VI принесла рекордные 2,36 миллиарда долларов за первые сутки после выхода. Такой результат при продажах почти 24,6 миллиона копий подсчитали аналитики Sensor Tower.

Статистика охватывает покупки по всему миру к вечеру 19 ноября по американскому времени. В расчёты включены и предварительные заказы, которых до официального релиза накопилось около 17 миллионов. Таким образом, старт новой части оказался почти втрое успешнее предыдущей игры серии по денежным поступлениям. В 2013 году GTA V за аналогичный период заработала 800 миллионов долларов при тираже 11,2 миллиона экземпляров.

Наибольший вклад в продажи внесли владельцы PlayStation 5. На консоль Sony пришлись около 18,44 миллиона приобретённых копий, обеспечивших 1,77 миллиарда долларов выручки. Это соответствует примерно 75% общего результата. Остальную четверть обеспечили пользователи Xbox Series X|S, купившие 6,15 миллиона экземпляров на сумму около 588 миллионов долларов.

Свою роль сыграла и стоимость новинки. Стандартное издание шестой части в США продаётся за 80 долларов, тогда как предшественница на старте обходилась покупателям в 60 долларов. При этом создание GTA VI, по предварительным оценкам, потребовало около миллиарда долларов, что делает проект одним из самых дорогостоящих в игровой индустрии. Уже за первые сутки денежные поступления оказались выше этой предполагаемой суммы расходов на разработку.

Для сравнения, GTA V потребовалось три дня, чтобы преодолеть отметку в миллиард долларов. За 13 лет её совокупный тираж достиг примерно 235 миллионов копий, а общую выручку оценивают более чем в 10 миллиардов долларов. При этом новая часть пока доступна исключительно на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версию для персональных компьютеров Rockstar Games ещё не анонсировала.

Одновременно с коммерческим успехом GTA VI получила восторженные отзывы прессы. На агрегаторе Metacritic её рейтинг достиг 99 баллов из 100, повторив достижение The Legend of Zelda: Ocarina of Time, установленное в 1998 году. На момент первоначальной оценки результат новинки основывался на 146 рецензиях для PS5, тогда как у знаменитой игры Nintendo было 22 обзора.

Максимальные 10 баллов из 10 проекту выставили IGN, GameSpot, Eurogamer, The Guardian и Game Informer. Журналисты особенно высоко оценили масштаб открытого мира, внимание разработчиков к мелочам и историю взаимоотношений Джейсона и Люсии. Вместе с тем некоторые обозреватели обратили внимание на ограничение частоты кадров до 30 в секунду на консолях и затянутые эпизоды повествования.