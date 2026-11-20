GTA VI вместо уроков: В Британии недосчитались 35 тысяч школьников после выхода игры
Из-за выхода GTA VI в Британии занятия пропустили минимум 35 тысяч школьников
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Выход GTA VI совпал с массовыми пропусками занятий в британских школах: 19 ноября за партами не оказалось дополнительно 35 тысяч подростков. Такие данные передаёт The Daily Telegraph со ссылкой на статистику образовательной платформы Arbor.
В день релиза посещаемость в 1415 средних школах Англии упала до 88,8%. В предыдущие три дня она в среднем составляла 91,3%. Причём мальчики пропускали уроки заметно чаще девочек, а показатель посещаемости оказался худшим за последние две недели.
Реальное число отсутствовавших учеников могло быть значительно выше, поскольку исследование охватило менее половины английских средних школ. При этом статистика не позволяет установить, сколько детей действительно остались дома ради новой игры.
Взрослые тоже не спешили на работу. Компания BrightHR, обслуживающая более миллиона сотрудников британских предприятий, зафиксировала рост числа больничных на 56% по сравнению с предыдущим четвергом.
Ранее Life.ru рассказывал о прогнозах массовых прогулов и возможных миллиардных потерях экономики из-за выхода GTA VI. Предполагаемую волну больничных прозвали «GTA-гриппом», хотя экономисты сомневались в масштабах ожидаемого ущерба.