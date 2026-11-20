Выход GTA VI совпал с массовыми пропусками занятий в британских школах: 19 ноября за партами не оказалось дополнительно 35 тысяч подростков. Такие данные передаёт The Daily Telegraph со ссылкой на статистику образовательной платформы Arbor.

В день релиза посещаемость в 1415 средних школах Англии упала до 88,8%. В предыдущие три дня она в среднем составляла 91,3%. Причём мальчики пропускали уроки заметно чаще девочек, а показатель посещаемости оказался худшим за последние две недели.

Реальное число отсутствовавших учеников могло быть значительно выше, поскольку исследование охватило менее половины английских средних школ. При этом статистика не позволяет установить, сколько детей действительно остались дома ради новой игры.

Взрослые тоже не спешили на работу. Компания BrightHR, обслуживающая более миллиона сотрудников британских предприятий, зафиксировала рост числа больничных на 56% по сравнению с предыдущим четвергом.