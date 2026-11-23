В нескольких районах Белгорода обнаружили подозрительные денежные купюры, на которых могут находиться следы опасных химических веществ. Контакт с такими находками способен навредить здоровью, поэтому жителям настоятельно рекомендуют не поднимать деньги с земли. С предупреждением выступила мэрия Белгорода.

Подозрительные купюры разбросали в Белгороде. Видео © Telegram / Мэрия Белгорода

Городские власти сообщили о случаях появления подозрительных банкнот сразу в нескольких районах. Не исключается, что купюры могли быть обработаны опасными химикатами. Белгородцев призвали проявлять особую осторожность и объяснить детям, почему нельзя подбирать найденные на улице деньги.

В администрации подчеркнули, что угрозу могут представлять не только банкноты. Жителям советуют обходить стороной любые бесхозные предметы, в том числе кошельки, банковские карты, пакеты, коробки, игрушки, бутылки, телефоны, пауэрбанки и даже конфеты. Подозрительные вещи могут находиться на остановках, в магазинах, подъездах и прямо на тротуарах.

Подозрительные купюры разбросали в Белгороде. Фото © Telegram / Мэрия Белгорода

Если человек заметил такую находку, ему необходимо сразу отойти на безопасное расстояние. Проверять содержимое подозрительного предмета, открывать его или пытаться перенести категорически не рекомендуется. О находке следует немедленно сообщить по номеру 112, назвав точное местоположение и описав обнаруженную вещь.

Похожие случаи уже фиксировались в Белгородском округе. В конце октября в посёлке Разумное находили листовки, внешне напоминающие пятитысячные купюры. На них были заметны пятна неизвестного маслянистого вещества. Тогда жителей также просили не прикасаться к подозрительным деньгам.

Подозрительные купюры разбросали в Белгороде. Фото © Telegram / Мэрия Белгорода

Ранее Life.ru сообщал, что на поддельных пятитысячных купюрах в Макеевке обнаружили опасные химические вещества. Проверку провели после госпитализации мужчины, который поднял банкноту на автобусной остановке. Медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом.