В Макеевке в ДНР обнаружены и другие денежные купюры на улице в том же районе, где местный житель попал в больницу с отравлением, когда поднял банкноты. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Купюры изъяли для проверки», — поделился истчник агентства и добавил, что потенцилаьно отравленные деньги нашли на отрезке от остановки Красная Горка до Чайкинского кольца.

Напомним, в Макеевке ДНР местный житель оказался в больнице с отравлением неизвестным веществом после того, как прикоснулся к пятитысячным купюрам, разбросанным возле остановки общественного транспорта. Инцидент произошёл 21 ноября. После контакта с деньгами пострадавшего госпитализировали. Жителей призвали проявлять особую осторожность и ни в коем случае не поднимать с земли подозрительные предметы, включая денежные купюры.