В Макеевке ДНР местный житель оказался в больнице с отравлением неизвестным веществом после того, как прикоснулся к пятитысячным купюрам, разбросанным возле остановки общественного транспорта. Инцидент произошёл 21 ноября. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

По информации Минздрава ДНР, после контакта с деньгами у человека диагностировали отравление неустановленным веществом. Пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабилизировано.

В ведомстве призвали жителей проявлять особую осторожность и ни в коем случае не поднимать с земли подозрительные предметы, включая денежные купюры. Медики предупредили, что при появлении слабости, тошноты, рвоты, головной боли или потери сознания необходимо незамедлительно обращаться за помощью.

Какое именно вещество вызвало отравление и каким образом оно оказалось связано с найденными деньгами, пока не установлено.