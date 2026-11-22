Мужчина нашёл купюру на остановке и попал в больницу: деньги были отравлены
В Макеевке человек попал в больницу после контакта с пятитысячными купюрами
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В Макеевке ДНР местный житель оказался в больнице с отравлением неизвестным веществом после того, как прикоснулся к пятитысячным купюрам, разбросанным возле остановки общественного транспорта. Инцидент произошёл 21 ноября. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
По информации Минздрава ДНР, после контакта с деньгами у человека диагностировали отравление неустановленным веществом. Пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Сейчас его состояние стабилизировано.
В ведомстве призвали жителей проявлять особую осторожность и ни в коем случае не поднимать с земли подозрительные предметы, включая денежные купюры. Медики предупредили, что при появлении слабости, тошноты, рвоты, головной боли или потери сознания необходимо незамедлительно обращаться за помощью.
Какое именно вещество вызвало отравление и каким образом оно оказалось связано с найденными деньгами, пока не установлено.
Ранее Life.ru сообщал о подозрительных купюрах, обнаруженных в разных районах Москвы. Поводом для тревоги тогда стал инцидент в подмосковном Красногорске, где ребёнок получил тяжёлые травмы после взрыва устройства, замаскированного под денежную купюру.