Украинские военные прицельным попаданием из танка расстреляли Свято-Успенскую церковь в Константиновке в ДНР. О зверствах ВСУ рассказала РИА «Новости» работница обители Светлана Землянская, выжившая во время вражеской атаки.

Женщина уточнила, что танк протвиника подъехал на близкое расстояние, развернул дуло к храму, после чего начал палить. Первые два снаряда разорвались рядом со зданием, а третий вызвал пожар. Она и ещё двое человек спаслись в нижнем храме — в полуподвальном помещении.

«У нас есть верхний и нижний храм, так вот верхний храм весь выгорел. А в [украинских] новостях сказали, что это русские дроны его разбомбили», — добавила прихожанка.

Она также рассказала об ударе по церкви Иова Почаевского, которая находится в самом центре Константиновки. ВСУ атаковали здание прямо во время богослужения. По словам Землянской, было много раненых, также есть и убитые.

Константиновка расположена на севере ДНР всего в 55 километрах от Донецка. Сейчас город уже освобождён, о чём сообщалось в начале июля этог года. Местные жители охотно делятся с журналистами, как им приходилось выживать во время нахождения там ВСУ.

Это не первые атаки украинских военных на православные церкви. Так, в начале октября сообщалсь, что Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области полностью уничтожен пожаром, который произошёл после прицельного удара ВСУ. Здание получило настолько серьёзные повреждения, что восстановить его в обозримом будущем не удастся.