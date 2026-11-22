«Весь выгорел»: Украинский танк в упор расстрелял церковь с людьми в Константиновке
Беженка рассказала, как ВСУ уничтожили Свято-Успенскую церковь в Константиновке
Храм до разрушения ВСУ. Обложка © sobory.ru / German63
Украинские военные прицельным попаданием из танка расстреляли Свято-Успенскую церковь в Константиновке в ДНР. О зверствах ВСУ рассказала РИА «Новости» работница обители Светлана Землянская, выжившая во время вражеской атаки.
Женщина уточнила, что танк протвиника подъехал на близкое расстояние, развернул дуло к храму, после чего начал палить. Первые два снаряда разорвались рядом со зданием, а третий вызвал пожар. Она и ещё двое человек спаслись в нижнем храме — в полуподвальном помещении.
«У нас есть верхний и нижний храм, так вот верхний храм весь выгорел. А в [украинских] новостях сказали, что это русские дроны его разбомбили», — добавила прихожанка.
Она также рассказала об ударе по церкви Иова Почаевского, которая находится в самом центре Константиновки. ВСУ атаковали здание прямо во время богослужения. По словам Землянской, было много раненых, также есть и убитые.
Константиновка расположена на севере ДНР всего в 55 километрах от Донецка. Сейчас город уже освобождён, о чём сообщалось в начале июля этог года. Местные жители охотно делятся с журналистами, как им приходилось выживать во время нахождения там ВСУ.
Это не первые атаки украинских военных на православные церкви. Так, в начале октября сообщалсь, что Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области полностью уничтожен пожаром, который произошёл после прицельного удара ВСУ. Здание получило настолько серьёзные повреждения, что восстановить его в обозримом будущем не удастся.
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