Свято-Духовский храм в Голой Пристани сгорел дотла после удара ВСУ

Свято-Духовский храм в Голой Пристани Херсонской области полностью уничтожен пожаром, который произошёл после удара ВСУ. Здание получило настолько серьёзные повреждения, что восстановить его в обозримом будущем не удастся. Об этом рассказал протоиерей Николай Калиниченко.

По словам священнослужителя, огонь уничтожил центральную церковь Голопристанского округа. Ранее святыня смогла пережить масштабное затопление территории после разрушения Каховской ГЭС, однако новое бедствие оказалось для неё роковым.

Пламя не оставило практически ничего от внутреннего убранства. Вместе со зданием погибли богослужебные книги, церковные принадлежности и предметы, необходимые для проведения религиозных обрядов. Приход лишился даже священной чаши, используемой во время литургии.

«В ближайшее время восстановить храм невозможно», — сказал Калиниченко ТАСС.

Теперь Скадовской епархии предстоит найти другое помещение, где верующие смогут собираться на службы. Представители духовенства рассчитывают организовать временное место для молитв в самой Голой Пристани.

Особую обеспокоенность вызывает судьба прихода, который до пожара активно участвовал в жизни местного населения. Настоятель не только проводил богослужения, но и помогал нуждающимся, оказывая им материальную и духовную поддержку. Несмотря на потерю здания, в епархии намерены сохранить эту деятельность.

Ранее Life.ru сообщал о планах восстановить повреждённый при атаке беспилотников храм в Новороссийске. В сентябре 2026 года серьёзно пострадала церковь святителя Спиридона Тримифунтского. Власти пообещали демонтировать повреждённый купол, расчистить территорию и провести ремонт. Для здания уже заказали новые стеклопакеты.