На поддельных пятитысячных купюрах, найденных в Макеевке, обнаружили следы опасных химических веществ. Об этом сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Специалисты обследовали банкноты после сообщения о тяжёлом отравлении мужчины, который поднял одну из них на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, ухудшение его состояния могло быть связано с контактом с деньгами.

«Специалисты, обследовавшие купюры, выявили следы опасных химических веществ», — написал Кулемзин.

Глава города призвал жителей не трогать подозрительные находки на улицах. Он предупредил, что опасность могут представлять не только купюры, но и оставленные мобильные телефоны, мелкая бытовая техника и обломки беспилотников.

Ранее Life.ru сообщал о госпитализации мужчины, который подобрал пятитысячную купюру на остановке в Макеевке. Медики диагностировали отравление неизвестным веществом, оказали пострадавшему помощь и стабилизировали его состояние.