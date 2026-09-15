Поездка Владимира Зеленского в Канаду вызвала недовольство части местных жителей после объявления нового пакета помощи Киеву. Об этом ТАСС рассказал собеседник из силовых структур РФ.

«Граждане Канады крайне резко отреагировали на визит Зеленского. После того как канадские СМИ объявили об очередном пакете помощи для Украины, социальные сети взорвались негодованием канадцев по этому поводу», — сказал собеседник агентства.

Отдельное напряжение возникло и среди украинцев, переехавших в Канаду. Причиной стали разговоры о возможном возвращении некоторых беженцев на Украину. В первую очередь речь шла о мужчинах призывного возраста.

В ходе визита в Канаду Зеленский встретился с премьер-министром страны Марком Карни. 10 сентября стороны подписали декларацию о 100-летнем партнёрстве, а также документы о сотрудничестве в сфере обороны и энергетики.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заметил, что Владимир Зеленский покидает Украину в периоды политической напряжённости. Он обратил внимание на недавние зарубежные поездки Зеленского. После визита в Норвегию бывший комик отправился в Канаду. Журналист заявил, что дела Зеленского обстоят совсем плохо, если он уезжает из Киева на несколько дней, а то и на несколько недель.