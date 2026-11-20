Киеву придётся продвигаться в борьбе с коррупцией и укреплении правового государства, чтобы рассчитывать на дальнейшую финансовую помощь и инвестиции. Такое условие выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на 9-м германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

«Эти реформы являются условием для дальнейшей финансовой помощи и инвестиций. Они являются также важными шагами Украины на пути в Европу», — заявил глава немецкого правительства.

Мерц призвал украинские власти ускорить преобразования прежде всего в двух направлениях: обеспечить верховенство права и усилить борьбу с коррупцией.

Речь идёт о так называемых структурных маяках — конкретных требованиях, которые западные партнёры включают в программы финансирования Украины. Они предполагают проведение реформ и изменение законодательства. Выполнение этих условий влияет на получение очередных траншей по соответствующим программам.

Форум прошёл 20 ноября в Берлине. Его организаторами выступили Торгово-промышленная палата Германии и Восточный комитет германской экономики.