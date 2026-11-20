Деньги в обмен на реформы: Мерц выдвинул Киеву условия для новой помощи
Мерц назвал реформы условием для новой финансовой помощи Украине
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Киеву придётся продвигаться в борьбе с коррупцией и укреплении правового государства, чтобы рассчитывать на дальнейшую финансовую помощь и инвестиции. Такое условие выдвинул канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на 9-м германо-украинском экономическом форуме в Берлине.
«Эти реформы являются условием для дальнейшей финансовой помощи и инвестиций. Они являются также важными шагами Украины на пути в Европу», — заявил глава немецкого правительства.
Мерц призвал украинские власти ускорить преобразования прежде всего в двух направлениях: обеспечить верховенство права и усилить борьбу с коррупцией.
Речь идёт о так называемых структурных маяках — конкретных требованиях, которые западные партнёры включают в программы финансирования Украины. Они предполагают проведение реформ и изменение законодательства. Выполнение этих условий влияет на получение очередных траншей по соответствующим программам.
Форум прошёл 20 ноября в Берлине. Его организаторами выступили Торгово-промышленная палата Германии и Восточный комитет германской экономики.
Ранее Life.ru рассказывал, что канцлер Германии поднимал вопрос о распределении расходов на поддержку Киева между странами Евросоюза. Мерц пригрозил заблокировать бюджет ЕС на 2028–2034 годы, если государства объединения не договорятся о совместном финансировании Украины.