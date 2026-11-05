Украинские власти затягивают проведение ряда реформ, необходимых для вступления страны в Евросоюз. В Брюсселе замечают это промедление, однако Киев продолжает откладывать политически неудобные решения, пишет «Украинская правда», называя происходящее «тихим саботажем».

По информации издания, главные трудности возникают при выполнении так называемого плана «Качки — Кос». Он включает десять приоритетных шагов, связанных с укреплением верховенства права, независимости правоохранительных органов и борьбой с коррупцией.

План был согласован в декабре 2025 года уже бывшим представителем Украины при ЕС Тарасом Качкой и еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Формально документ не входит в процедуру вступления в Евросоюз, но, как отмечают журналисты, фактически стал проверкой готовности украинского руководства выполнять обещанные преобразования. Среди наиболее спорных требований — изменение порядка назначения генерального прокурора, отмена отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса, известных как «поправки Лозового», и расширение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Один из высокопоставленных представителей президентской партии «Слуга народа» признал в разговоре с изданием, что провести весь пакет изменений через Верховную раду будет непросто.

«Но всё равно без выполнения того, что называется планом «Качки — Кос», окончательного результата не будет. А кто сможет провести его через Раду? Вопрос без ответа», — заявил собеседник журналистов.

По оценке «Украинской правды», задержки связаны с нежеланием политического руководства терять часть своего влияния. Некоторые реформы предполагают усиление независимости антикоррупционных структур, в том числе при расследовании дел в отношении депутатов.

Проблема касается не только перспектив членства в Евросоюзе, но и получения европейских денег. Программа Ukraine Facility предусматривает выделение финансовой помощи в обмен на выполнение согласованных реформ. При этом часть необходимых законопроектов до сих пор не принята Верховной радой.