Французский актёр Жерар Депардье окончательно отказался обжаловать приговор по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин на съёмочной площадке. Теперь назначенное ему наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно вступает в окончательную силу. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление артиста.

«Правосудие вынесло решение. Меня признали виновным. Я это слышу и принимаю этот приговор», — заявил 77-летний актёр, принеся извинения пострадавшим.