Депардье отказался оспаривать приговор за сексуальное насилие и извинился
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Французский актёр Жерар Депардье окончательно отказался обжаловать приговор по делу о сексуальном насилии в отношении двух женщин на съёмочной площадке. Теперь назначенное ему наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно вступает в окончательную силу. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление артиста.
«Правосудие вынесло решение. Меня признали виновным. Я это слышу и принимаю этот приговор», — заявил 77-летний актёр, принеся извинения пострадавшим.
Депардье признал, что долгое время оправдывал своё поведение провокационным юмором и непристойными шутками. Теперь артист, по собственным словам, осознаёт, что некоторые его высказывания и поступки могли причинить людям боль. Он также подчеркнул, что принадлежит к поколению, чьи представления о допустимом поведении уже не соответствуют современным нормам.
Ранее Life.ru сообщал, что Апелляционный суд Парижа определил дату вынесения решения по другому уголовному делу Жерара Депардье. Речь идёт об обвинениях, выдвинутых актрисой Шарлоттой Арну, которая утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны артиста. Слушание состоялось в закрытом режиме 17 сентября, а сам Депардье на заседании не присутствовал. 26 ноября суд огласит окончательное решение.