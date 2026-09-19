Суд Парижа огласит решение по делу Депардье 26 ноября

Апелляционный суд Парижа назвал дату оглашения решения по жалобе французского актёра Жерара Депардье — 26 ноября. Артист оспаривает передачу в суд дела о возможных домогательствах в отношении актрисы Шарлотты Арну.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники. По данным телеканала, слушание по жалобе состоялось в четверг, 17 сентября, в закрытом режиме и продлилось три часа. Сам Депардье на слушаниях не присутствовал.

По словам директора Консерватории Сергея Рахманинова в Париже и продюсера Арно Фрилле, который тесно работал с актёром, он предлагал Депардье переехать в Россию насовсем, однако тот отказался из-за судебных процессов.

«Я предлагал ему переехать в Россию насовсем. Там люди его любят, и его оставили бы в покое. Он вроде бы заинтересовался. А потом сказал: «Нет, это сложно из-за всех этих судебных дел. Если я уеду в Россию, подумают, что я сбегаю». На мой взгляд, это ошибка. Но что поделать — так уж сложились обстоятельства», — сказал Фрилле, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Жерар Депардье впал в глубокую депрессию из-за дела об изнасиловании актрисы. Продюсер Арно Фрилле, работавший с актёром около 20 лет, рассказал, что 77-летний артист перестал сниматься и ведёт закрытый образ жизни.