Жерар Депардьё впал в глубокую депрессию из-за дела об изнасиловании актрисы

Жерар Депардьё перестал сниматься в кино и ведёт закрытый образ жизни из-за судебных разбирательств и обвинений в свой адрес. Об этом РИА «Новости» рассказал продюсер Арно Фрилле, который много лет работал с актёром.

По словам Фрилле, сейчас 77-летний артист практически не участвует в новых проектах. Продюсер утверждает, что судебные процессы сильно сказались на его состоянии и профессиональной деятельности.

«К сожалению, он больше не снимается. Из-за всех тех событий, которые с ним произошли, он больше совсем не работает. Он совершенно сломлен и пребывает в глубокой депрессии», — заявил Фрилле.

Продюсер отметил, что сотрудничал с Депардьё около 20 лет. Вместе они работали над рядом фильмов, в том числе связанных с российскими проектами.

17 сентября парижский суд должен рассмотреть апелляцию актёра по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Ранее Депардьё уже сталкивался с судебным разбирательством: в 2025 году его признали виновным в домогательствах к участницам съёмочной группы фильма «Зелёные ставни» и назначили 18 месяцев условного срока. Судебное дело длится с 2024 года.