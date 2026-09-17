Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 07:39

Жерар Депардьё впал в глубокую депрессию из-за дела об изнасиловании актрисы

Обложка © IP3 via ZUMA Press / TASS

Обложка © IP3 via ZUMA Press / TASS

Жерар Депардьё перестал сниматься в кино и ведёт закрытый образ жизни из-за судебных разбирательств и обвинений в свой адрес. Об этом РИА «Новости» рассказал продюсер Арно Фрилле, который много лет работал с актёром.

По словам Фрилле, сейчас 77-летний артист практически не участвует в новых проектах. Продюсер утверждает, что судебные процессы сильно сказались на его состоянии и профессиональной деятельности.

«К сожалению, он больше не снимается. Из-за всех тех событий, которые с ним произошли, он больше совсем не работает. Он совершенно сломлен и пребывает в глубокой депрессии», — заявил Фрилле.

Продюсер отметил, что сотрудничал с Депардьё около 20 лет. Вместе они работали над рядом фильмов, в том числе связанных с российскими проектами.

Суд Парижа вынес приговор Жерару Депардье по делу о сексуальном насилии
Суд Парижа вынес приговор Жерару Депардье по делу о сексуальном насилии

17 сентября парижский суд должен рассмотреть апелляцию актёра по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы Шарлотты Арну. Ранее Депардьё уже сталкивался с судебным разбирательством: в 2025 году его признали виновным в домогательствах к участницам съёмочной группы фильма «Зелёные ставни» и назначили 18 месяцев условного срока. Судебное дело длится с 2024 года.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Жерар Депардье
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar