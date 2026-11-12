Дептранс призвал москвичей не выезжать на летней резине из-за снега 12 ноября
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Московских автомобилистов призвали отказаться от поездок на машинах с летней резиной из-за предстоящего похолодания и мокрого снега. Водителям, которые уже перешли на зимние шины, также напомнили о правилах безопасности на дорогах. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 12 ноября, в Москве ожидаются осадки в виде снега с дождём. Ночью температура опустится до -1…+1 градуса, днём составит +1…+3 градуса. Такие данные приводит Гидрометцентр России.
В ведомстве посоветовали перед поездкой проверить исправность стеклоочистителей, уровень незамерзающей жидкости и состояние покрышек. Кроме того, автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Особую осторожность водителей попросили проявлять утром и вечером, когда видимость на дорогах хуже. Внимательнее следует быть возле школ, зелёных зон и во дворах. По возможности москвичам рекомендуют пересесть на городской транспорт: осадки могут замедлить движение автомобилей.
По прогнозу Гидрометцентра, днём 12 ноября сохранится облачная погода с дождём и мокрым снегом, а температура останется плюсовой. Сильного снегопада официальные метеорологи не прогнозируют. Главный снежный эпизод ожидается именно ночью и ранним утром. Устойчивого снежного покрова в Москве пока не ждут: при дневном плюсе выпавший мокрый снег будет быстро таять.