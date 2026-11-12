Московских автомобилистов призвали отказаться от поездок на машинах с летней резиной из-за предстоящего похолодания и мокрого снега. Водителям, которые уже перешли на зимние шины, также напомнили о правилах безопасности на дорогах. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 12 ноября, в Москве ожидаются осадки в виде снега с дождём. Ночью температура опустится до -1…+1 градуса, днём составит +1…+3 градуса. Такие данные приводит Гидрометцентр России.

В ведомстве посоветовали перед поездкой проверить исправность стеклоочистителей, уровень незамерзающей жидкости и состояние покрышек. Кроме того, автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Особую осторожность водителей попросили проявлять утром и вечером, когда видимость на дорогах хуже. Внимательнее следует быть возле школ, зелёных зон и во дворах. По возможности москвичам рекомендуют пересесть на городской транспорт: осадки могут замедлить движение автомобилей.