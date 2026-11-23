Московский Дептранс рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок на личных машинах 24 и 25 ноября из-за ухудшения погоды. В столице ожидаются сильный снег, метель и порывистый ветер.

По прогнозам синоптиков, непогода начнётся во вторник и продлится до конца среды. Скорость ветра местами может достигать 17 метров в секунду. Также не исключены снежные заносы и гололедица.

В ведомстве советуют по возможности пользоваться общественным транспортом — метро, МЦК и МЦД. Если отказаться от поездки на автомобиле нельзя, водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров. Перед пешеходными переходами необходимо заранее тормозить, а на эстакадах, подъёмах и спусках соблюдать особую осторожность. Пешеходам также следует быть внимательными из-за ухудшения видимости и скользких тротуаров.