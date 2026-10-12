Дептранс призвал москвичей пересесть на общественный транспорт из-за дождя

Московских автомобилистов призвали по возможности отказаться от личных машин в пользу общественного транспорта из-за дождя и ожидаемых семибалльных пробок. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), которые приводит столичный Дептранс, вечером 12 октября загруженность городских магистралей может заметно вырасти.

Осадки прогнозируются на протяжении всего дня, что способно привести к снижению средней скорости транспортного потока. Наиболее сложная ситуация ожидается в вечерний час пик, когда жители столицы начнут возвращаться с работы. Водителям рекомендуют заранее учитывать возможные задержки в пути.

Интенсивное движение прогнозируется в центре Москвы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на МКАД. Затруднения возможны и на вылетных магистралях в сторону Московской области. Среди наиболее загруженных участков специалисты отдельно выделяют проспект Мира, ТТК возле Беговой улицы и Ленинградский проспект.

В Дептрансе напомнили, что дождливая погода требует повышенного внимания за рулём. Автомобилистам советуют придерживаться разрешённой скорости, соблюдать дистанцию и не отвлекаться на телефон. Для срочных разговоров рекомендуется использовать гарнитуру или встроенную систему автомобиля.

Тем, кто планирует поездки по городу, в ведомстве предложили пересесть на общественный транспорт. Это позволит избежать возможных задержек на наиболее загруженных дорогах в вечерние часы.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил, что в начале недели Москву и область накроют дожди и грозы — в понедельник утром местами возможна редкая для октября гроза, за день выпадет до 3–5 л/кв. м осадков. Ночь будет аномально тёплой (+10…+13, на 10 градусов выше нормы), днём потеплеет до +13…+16.