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Опубликовано 27 сентября, 19:32

Депутат Аддор заявил о победе сторонников войны на референдуме в Швейцарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shawn.ccf

Сторонники войны получили большинство на референдуме в Швейцарии по инициативе о нейтралитете, однако потерпевшая неудачу Швейцарская народная партия (ШНП) не намерена отступать от своего требования сохранить прежний статус страны. Об этом ТАСС заявил депутат Национального совета Жан-Люк Аддор.

«Лагерь войны одержал верх над лагерем мира», — заявил Аддор.

Парламентарий дал понять, что для ШНП голосование не стало основанием пересматривать свою позицию. Партия намерена следить за решениями Федерального совета и добиваться от правительства практического исполнения заявления о том, что Швейцария остаётся нейтральной. Аддор заявил, что ШНП будет выступать против попыток втянуть страну в зарубежные конфликты, не связанные напрямую с её безопасностью и интересами.

Около 70% швейцарцев выступили против ужесточения принципа нейтралитета
Около 70% швейцарцев выступили против ужесточения принципа нейтралитета

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что отказ швейцарцев ужесточить правила нейтралитета страны не означает отказа от самого принципа. По окончательным результатам, против инициативы проголосовали 70,2% участников референдума. Она не получила большинства ни в одном из кантонов. Для принятия конституционной поправки требовалась поддержка как большинства избирателей, так и большинства кантонов. Кассис объяснил, что участники голосования решили не связывать власти более жёсткими конституционными рамками.

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Тимур Хингеев
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