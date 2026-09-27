Депутат Аддор заявил о победе сторонников войны на референдуме в Швейцарии

Сторонники войны получили большинство на референдуме в Швейцарии по инициативе о нейтралитете, однако потерпевшая неудачу Швейцарская народная партия (ШНП) не намерена отступать от своего требования сохранить прежний статус страны. Об этом ТАСС заявил депутат Национального совета Жан-Люк Аддор.

«Лагерь войны одержал верх над лагерем мира», — заявил Аддор.

Парламентарий дал понять, что для ШНП голосование не стало основанием пересматривать свою позицию. Партия намерена следить за решениями Федерального совета и добиваться от правительства практического исполнения заявления о том, что Швейцария остаётся нейтральной. Аддор заявил, что ШНП будет выступать против попыток втянуть страну в зарубежные конфликты, не связанные напрямую с её безопасностью и интересами.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что отказ швейцарцев ужесточить правила нейтралитета страны не означает отказа от самого принципа. По окончательным результатам, против инициативы проголосовали 70,2% участников референдума. Она не получила большинства ни в одном из кантонов. Для принятия конституционной поправки требовалась поддержка как большинства избирателей, так и большинства кантонов. Кассис объяснил, что участники голосования решили не связывать власти более жёсткими конституционными рамками.