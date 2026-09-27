Около 70% швейцарцев выступили против ужесточения принципа нейтралитета
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители Швейцарии не поддержали ужесточение принципа нейтралитета страны. По предварительным данным официального портала швейцарского правительства, против соответствующих поправок в Конституцию проголосовали 68,49% участников референдума.
Поправки должны были существенно ограничить возможности Берна во внешней политике. В частности, Швейцарии предлагалось запретить присоединяться к экономическим санкциям против государств, участвующих в вооружённых конфликтах, если такие меры не были одобрены Советом Безопасности ООН.
Ещё одно положение касалось военного сотрудничества. В случае принятия инициативы страна не смогла бы вступать в военные и оборонительные альянсы или взаимодействовать с ними. Исключение предусматривалось только на случай прямого нападения на Швейцарию либо непосредственной подготовки такой атаки.
Правительство и парламент страны выступали против изменений. Они указывали, что действующая модель позволяет сохранять нейтралитет и одновременно оставляет властям пространство для сотрудничества с другими государствами в сфере безопасности и присоединения к санкциям.
Ранее в швейцарском МИД предупреждали, что принятие поправок могло поставить под вопрос действующие санкции Берна против России. Ведомство допускало, что после референдума властям пришлось бы пересмотреть ограничения, введённые вслед за Евросоюзом.
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